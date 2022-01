Kyrie Irving, il primo giocatore Nba part-time dai tempi di Terry Dischinger

Dalla notte tra mercoledì 5 e giovedi 6 la Nba ha un giocatore Nba part time, Kyrie Irving dei Brooklyn Nets, anche se l’inconsueto status lavorativo non nasce da una sua decisione. O meglio, nasce dalla sua scelta di non vaccinarsi, che però cozza con le norme della città di New York, che proibisce agli atleti non vaccinati l’ingresso negli impianti sportivi pubblici. Di fronte alla possibilità di avere un giocatore - importante - solo per le partite in trasferta, ma nemmeno tutte perché ovviamente Irving non avrebbe avuto accesso neanche al Madison Square Garden di Manhattan per le gare contro i Knicks e in Canada per quella contro i Toronto Raptors, il club già il 12 ottobre aveva deciso di non utilizzarlo a prescindere, per non creare difficoltà tattiche e un costante mosaico di scelte. Ora però, con il crescere degli infortuni, i Nets hanno deciso di riaccoglierlo: o meglio, avevano deciso alcuni giorni fa, ma hanno prima dovuto inserirlo nel protocollo Covid, con due tamponi negativi, ai quali ne deve seguire uno quotidiano, considerando il suo status.

