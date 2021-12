Kokorin, Simeone e le metamorfosi nel calcio

Se un cigno si trasforma in scarafaggio ci sarà una spiegazione che non sia semplicemente metaforica? Per fortuna il cambiamento non sempre conduce dentro stanze anguste, dalle quali sembra quasi impossibile fuggire.

La vita sportiva di un calciatore è talmente breve che è difficile assistere a metamorfosi repentine del corpo e della mente. Difficile ma non impossibile. Ci sono mutazioni orribili, kafkiane, come quella di Kokorin della Fiorentina, che oggi pare diventato il Gregor Samsa del calcio, con la pancia rivolta verso l’alto e le zampette improduttive incapaci di vincere ogni contrasto, catturare un pallone, scagliarlo con un briciolo di energia verso la porta. Non ha più forza il russo, nessun potere di controllo su gambe e cervello. Fa cose guidate da un istinto di sopravvivenza che induce alla tenerezza, alla compassione nei suoi confronti. Cosa può essere accaduto al talento di Mosca? Quale colpa deve espiare? Se un cigno si trasforma in scarafaggio ci sarà una spiegazione che non sia semplicemente metaforica? Per fortuna il cambiamento non sempre conduce dentro stanze anguste, dalle quali sembra quasi impossibile fuggire.