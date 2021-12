Il Qatar organizza i mondiali del gioco della bottiglia?

Ma insomma, come ve la prendete ancora per quella mastodontica buffonata marchettara che è il Pallone d’Oro. Quanto tempo perdete a discuterne, a offendervi, a mettere in croce chi ha votato e come, a chiedere spiegazioni, a cercare moventi, Grandi Manovratori e retroscena. Sono anni che questo premio non vale nulla, non è che è diventato inutile quest’anno solo perché non l’hanno dato al rigorista a corrente alternata Jorghinho o all’attaccante che segna anche dal cesso degli spogliatoi, Lewandowski. Il Pallone d’Oro è un atto di masturbazione assistita in cui un gruppo di giornalisti vota i calciatori secondo loro più forti per poi poterne discutere sui giornali facendo a gara a chi ha il campione più lungo. È una seduta di psicosi collettiva in cui tutti sono convinti che la classifica di un giornale francese sia la parola definitiva sulle qualità dei giocatori, un giochino ben infiocchettato che prima o poi qualcuno dovrà decidersi a rimettere al posto giusto, tra i tanti premi che i tanti giornali sportivi assegnano ogni anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE