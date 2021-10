Il ritorno della Coppa Artemio Franchi

Italia e Argentina si affronteranno nel prossimo giugno in quanto vincitrici dei rispettivi tornei continentali (subcontinentali) per aggiudicarsi un titolo intercontinentale, tra l’amichevole (che non è mai) e il virtuale. In pratica la ‘vecchia’ Coppa Artemio Franchi, istituita nel 1985 e intitolata alla memoria di uno dei più grandi dirigenti sportivi, scomparso due anni prima: sua, infatti, l’idea, da presidente dell’Uefa e vice presidente della Fifa, di mettere davanti la vincitrice dell’Europeo con quella della Copa America. La prima edizione si giocò al Parco dei Principi di Parigi il 21 agosto ’85 tra la Francia di Michel Platini e l’Uruguay di Enzo Francescoli e fu vinta dai transalpini per 2-0 con reti di Rocheteau e J. Touré; i rispettivi ct erano Henri Michel e Omar Borras. La seconda edizione si sarebbe dovuta disputare nel 1989, tra Olanda e, verosimilmente, Uruguay, ma non fu giocata, mentre si giocò quella del 1993 tra Argentina e Danimarca. Questa volta in Sud America, a Mar del Plata, il 24 febbraio 1993, vinsero gli argentini ai rigori, dopo l’autorete di Craviotto, il pareggio di Caniggia e l’errore decisivo dal dischetto di Goldbaek al sesto penalty.

