Euro 2020 in tv è come un violoncello suonato al bar

La musica barocca è un’ottima scusa per bere un hugo alle undici di mattina ma anche per studiare il rapporto fra masse e genio. Gli spettatori come il sottofondo di un evento interiore e più elevato

Vagheggiavo un’orgia ininterrotta di calcio, da Inghilterra-Scozia a Italia-Galles, avendo l’agenda vuota per il fine settimana. Ma un’imprevista chiamata da scuola – c’è bisogno di una mia firma altrimenti un verbale non può essere archiviato, la Maturità 2021 viene invalidata e il ministero dell’Istruzione collassa per colpa mia – mi dispone a svegliarmi di soprassalto alle cinque di sabato mattina, biro in mano o quasi, in preda a rimorsi e ansie. Per fortuna la sera prima ho dormito comodo guardando il derby britannico e considerandolo sub specie aeternitatis: mi appare in sogno la Regina Anna, mi ricorda di aver unificato le due corone solo nel 1707 e reputa calcio e indipendentismo metodi volgari di porre fine prematura a un esperimento tanto recente.