Meglio discutere di sacchetti di carta che guardare Euro 2020

Guido Barilla può dire quel che vuole, ma io non ho mai desiderato tanto il reddito di pigranza come quando mi chiamano dal Foglio e sono imminenti gli Europei. Come ogni volta, minacciandomi con la diffusione di un fottuto fotomontaggio che, fanno capire, mi vedrebbe trotterellare giulivo sulle ginocchia di Tomaso Montanari, la redazione mi propone le partite. Mi dicono: solo se ti va, eh, massima libertà... E ci mancherebbe, ribatto io, siamo pur sempre turboliberisti, no? E giù risate (sento sempre quella di Luciano Capone dal corridoio). Così, assillato dalla macchina del fango che dietro le quinte del Foglio fa girare le betoniere peggio che nel peggior bar di Caracas detto anche Fatto quotidiano, sono costretto a sorbirmi novanta minuti di Nulla per svariate volte: quanto fa Nulla per tre, per quattro, per cinque? Fa Pd.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni