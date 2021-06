Il rito della partita vista dal vicino scaramantico che ordina cinese quando c'è l'Italia

L’avrei pure ascoltata in radio ma da reporter sportivo non posso proprio, il problema è sempre il solito, vivere senza TV quando gioca la Nazionale. Per fortuna il vicino di casa non è in giro per il mondo a vender quadri. Mi presento puntuale, una bottiglia di lambrusco ben freddo e indosso, il mio unico portafortuna, la maglia azzurra di Giuseppe Giannini, eroe delle notti magiche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni