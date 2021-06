Che ci fa Paulo Sousa sulla panchina della Polonia?

Fuori da un pub di Varsavia è stato appeso un cartello che, con la surreale autoironia polacca che si ritrova per esempio nel Film Bianco di Kieslowski, ricorda alla clientela i tre grandi appuntamenti di questo giugno: “Polonia-Slovacchia, la prima partita. Polonia-Spagna, il tutto per tutto. Polonia-Svezia, la partita dell’onore”. Da quasi vent’anni in Polonia i grandi tornei estivi hanno questa cadenza da marcia funebre: la Nazionale parte sempre tra grandi fanfare per rovinare tutto già nei primi novanta minuti, tentando poi confusamente (e invano) di rimettere insieme i cocci nel secondo match, per poi salutare la compagnia alla terza partita. È andata così a Russia 2018, a Germania 2006, nel 2008 e nel 2012, l’estate più dolorosa di tutte perché quella volta l’Europeo si giocava tra Varsavia e Breslavia. L’unica eccezione risale all’edizione di cinque anni fa, quando la Polonia arrivò a un rigore di Blaszczykowski dall’eliminare ai quarti i futuri campioni d’Europa portoghesi. Nelle estati degli anni pari, l’amarezza è insomma fedele compagna di viaggio polacca: varrà anche per gli anni dispari?

