La campagna d'Europa di Manchester

Manchester on tour, Manchester che a fine maggio, divisa in due come sempre, parte alla conquista di luoghi agli estremi opposti del continente: Danzica per i tifosi dello United, per la finale di Europa League contro il Villarreal, e Porto per quelli del City, mattinata a disposizione per eventuali escursioni e serata di sabato 29 all’Estádio do Dragão per la grande sfida di Champions League contro il Chelsea. Con sé, i viaggiatori autorizzati porteranno consapevolmente e inconsapevolmente l’immagine e la percezione della loro città, variabili di persona in persona ma condensate in fulminanti ritratti tra il pop e il pregiudizio. Città della pioggia, massì, tanto che prima dell’avvento dei solarium si diceva scherzosamente che un residente locale con il volto improvvisamente scuro non fosse abbronzato ma arrugginito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni