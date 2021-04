La meravigliosa e identitaria storia del basket in Indiana

Ci cadde, subito dopo la Seconda guerra mondiale, persino James Dean. Ritratto, in una serie di affascinanti fotografie, con occhialoni e la divisa da basket della Fairmount High School, di cui fu guardia di buon livello – dicono – per quattro anni. Bravo nel palleggio e nel tiro, non proseguì poi la sua carriera di cestista al college, Ucla a Los Angeles, perché in lui prevalse un’altra delle sue specialità, la voglia di fare l’attore. E il basket, quel basket, era comunque uno sport lento, poco conforme alla passione per la velocità che avrebbe portato Dean alla morte, in California, nel 1955, facendo di lui un mito prematuro nel mondo del cinema. Ma da buon ragazzo dell’Indiana Dean aveva preso presto in mano un pallone da basket, e la stalla degli zii a Fairmount, dove era stato mandato dal padre incapace di occuparsi di lui dopo la morte della moglie, era diventata addirittura la palestra in cui la sua squadra si allenava informalmente nei mesi estivi. Una storia identitaria e dunque meravigliosa, quella del basket nell’Indiana, e anche per questo non sorprende che quello che si sta concludendo sia stato un mese da record: in 33 giorni, tra 4 marzo e 5 aprile, nei confini statali si saranno giocate 169 partite ufficiali. Sessantasette del torneo universitario di basket (il celebre Torneo Ncaa), 60 del torneo statale di liceo, 30 dei tornei universitari maschili e femminili delle leghe chiamate Big Ten e Horizon League, sette del torneo di seconda divisione universitaria e cinque, infine, degli Indiana Pacers della Nba: le uniche non decisive, le uniche non a eliminazione diretta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni