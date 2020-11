Il paradosso del ciclismo su pista in Italia

Agli Europei la compagine azzurra si è classificata terza nel medagliere, nonostante nel nostro paese ci sia soltanto un velodromo coperto, perdipiù in condizioni critiche

Tre ori, sette argenti e quattro bronzi. Terza nel medagliere dietro a Gran Bretagna e Russia, ma con un maggiore numero di medaglie. Europei di ciclismo su pista. L’Italia non è tornata: c’era già. Ma si è elevata, migliorata, impreziosita. E si è confermata signora degli anelli, protagonista nei velodromi, patria di pistard. Un’impresa, una prodezza, un miracolo. Un miracolo all’italiana.

Tre ori: Martina Fidanza nello scratch, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini nell’americana, (che oggi si chiama madison, ma si dovrebbe scrivere Madison, in omaggio al Madison Square Garden di New York che ospitava le corse già alla fine dell’Ottocento e poi nel primo Novecento) e ancora Balsamo nella corsa a punti. Sette argenti: i quartetti dell’inseguimento uomini e donne, Jonathan Milan e Martina Alzini nell’inseguimento individuale, Rachele Barbieri nell’eliminazione, Matteo Donegà e Silvia Zanardi nella corsa a punti. Quattro bronzi: Miriam Vece nei 500 metri, ancora Milan nel km da fermo, Silvia Valsecchi nell’inseguimento individuale, Francesco Lamon e Stefano Moro nel madison. E con Filippo Ganna (un oro sicuro nell’inseguimento individuale e un grande contributo in quello a squadre), Michele Scartezzini e Liam Bertazzo – bici e valigie a mano - rimasti a casa perché positivi al Covid-19.

Eppure in Italia – a Montichiari, in provincia di Brescia - esiste solo un velodromo coperto, perdipiù in condizioni critiche, tornato a disposizione delle nazionali dopo la ristrutturazione del tetto (ci pioveva dentro) e della pista (che si era danneggiata). L’altro velodromo, promesso e atteso – a Bandie, nel Trevigiano – è rimasto un cantiere, sospeso, bloccato, causa debiti. E le altre strutture, a cominciare dalla tragicomica vicenda del Vigorelli a Milano, sono soltanto all’aperto, come tetto un cielo di stelle, quindi con una programmazione stagionale. Insomma, il nulla rispetto agli impianti di cui godono Paesi come Gran Bretagna o Australia, dove l’osmosi fra strada e pista, fra mountain bike e pista, fra ciclocross e pista, è diventata l’officina nel fabbricare talenti e sogni.

Un miracolo, dunque. Che ha nomi e cognomi. Marco Villa, settore uomini, e Edoardo “Dino” Salvoldi, settore donne. Villa, 51 anni, lombardo di Abbiategrasso, due ori e un argento mondiali e un bronzo olimpico nell’americana (con Silvio Martinello, in corsa come candidato all’elezione per la presidenza della Federciclo), che della pista ha conosciuto i segreti da corridore e adesso da tecnico, e che ha saputo organizzare una squadra creando un ambiente, un’atmosfera, un clima, una comunità se non proprio una famiglia. E Salvoldi, 49 anni, nato a metà strada fra Milano e Bergamo (a Trezzo d’Adda), che non si occupa solo di pista ma si preoccupa anche di strada, e gestisce quel piccolo patrimonio di ragazze che sfidano ancora pregiudizi culturali e ristrettezze economiche, oltre ad avversarie meglio organizzate e sostenute. E tutto questo in un periodo in cui, in Italia, la bicicletta non è mai stata così importante (la corsa all’acquisto con gli sconti statali) e il ciclismo così in crisi (come sistema: meno sponsor, meno squadre, meno corse, meno corridori, meno campioni).

L’impressione è che l’incantesimo sia prodigioso ma fragile. Il prossimo obiettivo è, pandemia permettendo, le Olimpiadi di Tokyo 2021. Ganna, Viviani, Paternoster (anche loro due assenti agli Europei di Plovdiv, in Bulgaria: Elia sfinito dopo una stagione compressa e complicata su strada, Letizia reduce da un infortunio) e compagni ci arriveranno con la solita serietà. E con la solita speranza. L’Italia delle biciclette chiede piste. Ciclabili sulle strade, coperte nei velodromi. Altrove sono già il presente, da noi ancora il futuro.

