L'Inter è un'orchestra dove sbagliano tutti ma nessuno più degli altri

Contro il Parma i nerazzurri colgono il quarto pareggio nelle ultime sei partite. Da Marotta a Conte ai giocatori, cosa non va in quella che doveva sulla carta essere l'anti-Juve

Certe volte, più di altre, viene nostalgia della cara vecchia Gialappa's e della loro rubrica Ipse Dixit che immortalava con l'effetto-mitraglia di una macchina da scrivere gli sproloqui e le circonlocuzioni impossibili dei personaggi del calcio. Per esempio sabato sera pochi minuti dopo Inter-Parma, quando davanti alle immagini della plateale trattenuta di Balogh su Perisic, a Sky Beppe Marotta dichiarava quanto segue: “Avere un arbitro che in quel momento è alle prese con una valutazione, con diverse valutazioni all’interno di un’area di rigore che possono sfuggire a qualsiasi tipo di valutazione, è normale che in questo caso per esempio lo strumento tecnologico, lo sto rivedendo ancora per l’ennesima volta, quindi parlare di rigore certo dico è cosa, mi pare, molto semplice”.

