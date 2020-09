Il prossimo salto, tornare a vedere lo sport dal vivo

C’è la pubblicità sui maxischermi dell’Olimpico, sopra alla Nord e alla Sud vuote, neppure coperte da striscioni e teloni. C’è la pubblicità trasmessa a tutto volume sui maxischermi dell’Olimpico prima e durante le pause del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League, giovedì scorso. C’è la pubblicità e viene da chiedersi “per chi?”. Nello stadio vuoto hanno fatto entrare soltanto i giornalisti, ben distanziati tra loro in tribuna stampa, un po’ di dirigenti della Fidal e del Coni, pochissimi membri degli staff di qualche atleta. Il resto è eco e seggiolini blu. In pista è spettacolo, gara, muscoli tesi e sudore, record che cadono e prime volte per tanti. Sugli spalti nessuno a vederli, a incitarli, applaudirli, trattenere il fiato. Chi guarda le ragazze del salto in alto e i ragazzi del peso, chi spera che Tortu, Bogliolo e Crippa facciano un altro record, è lontano, davanti a uno schermo. La curva vuota alle spalle di Gimbo Tamberi mette tristezza. C’è la televisione, è vero, grazie alle telecamere il quarantesimo Golden Gala è visto in quasi duecento paesi nel mondo, grazie alle telecamere possiamo vedere in diretta tutto quello che succede, anche se il virus ci tiene ancora lontani dagli stadi (ma il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, venerdì ha finalmente annunciato l’apertura parziale al pubblico del Foro Italico, dalle semifinali degli Internazionali di tennis, e a seguire di tutti gli impianti sportivi all’aperto fino a un massimo di 1.000 persone).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni