Non solo Pellegrini e Paltrinieri. Il nuoto italiano è vivo e lotta insieme con noi

[Anticipiamo un articolo del numero del Foglio Sportivo in edicola domani e domenica. L'edizione di sabato 15 e domenica 16 agosto la potete scaricare qui dalle 23,30 di venerdì 14 luglio] C’è qualcosa che ci mancava in questa breve estate calda. No, non le vacanze a Ibiza, Formentera, Croazia o Grecia a cui molti fanatici non hanno rinunciato (con quello che ne è venuto). Ci mancava l’exploit del nuoto azzurro che dall’Olimpiade di Sydney (2000) riempie le nostre estati. Ci mancherà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.