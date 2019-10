Si dice nuoto, si legge Castagnetti

“Andiamo a cena, da qui in poi la Carmen non è più divertente”. Una sera di fine estate all’Arena di Verona con la grande lirica e la versione, imponente e barocca, dell’opera di Georges Bizet firmata Franco Zeffirelli. L’ultima immagine che ho di Alberto Castagnetti, l’uomo che ha allenato tanti campioni ma soprattutto ha contribuito in modo determinante a ribaltare il destino fallimentare del nuoto italiano, è di un paio di ore dopo. Lui, con sua moglie Isabella vagamente innervosita...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.