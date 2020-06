Un calcio all’algoritmo

Quando i mulini erano bianchi come le designazioni arbitrali, una squadra della serie A che mi è abbastanza simpatica vinse uno scudetto per merito di una sorta di classifica avulsa, che non teneva conto del pallottoliere ma di certi codici e articoli. Figurarsi se nell’anno pazzo del virus non mi piacerebbe mettere in bacheca anche uno scudetto estratto a sorte con un algoritmo. Roba da intenditori. L’algoritmo in fondo è come i playoff, soltanto più stupido: in pratica, tra le...

