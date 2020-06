L’avanzata del calcio africano

(qui trovate la seconda puntata del racconto di Enrico Brizzi) Nell’agosto 1982, all’indomani del trionfo azzurro al Bernabeu, si gioca a New York una partita speciale, che appare a milioni di telespettatori disseminati ai quattro angoli del pianeta la più plausibile anticipazione del calcio che verrà. Sul campo in sintetico del Giants Stadium, di fronte a 76.000 spettatori in buona parte d’origine italiana, si affrontano due selezioni dei migliori calciatori del pianeta: Europa-Resto del mondo non è soltanto un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.