No, non è una semplice e banale influenza. L’ho scoperto sulla mia pelle da “under sessanta” senza particolari patologie pregresse, non fumatore, forse non salutista ma neppure ideologo del cibo-spazzatura: ho preso il coronavirus e dopo quaranta giorni non ho ancora le stimmate della doppia negatività che sanciscano la guarigione definitiva. Sto meglio, la polmonite è ridotta a qualche colpetto di tosse ogni tanto, ho recuperato la voce, mi stanco di meno, ma convivo ancora con questa presenza subdola nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.