Kobe uno di noi. Le immagini di Bryant in Italia da bambino

Da ieri sera Kobe Bryant non c'è più. L'ex cestista dei Los Angeles Lakers è morto a 41 anni in un incidente in elicottero.

Oggi la sua faccia riempie gli schermi di Los Angeles, la città in cui è nata la sua leggenda, dove ha giocato per tutta la sua carriera nel basket, macinando un record dietro l'altro, fino a diventare uno dei più grandi di sempre. Vent'anni nei Lakers, cinque campionati Nba vinti, tre di fila dal 2000 al 2002.

Tra Reggio e Milanello. Kobe Bryant prima di essere Black Mamba Il bambino che diverrà campione. Carmine Sticci racconta il periodo italiano del cestista morto ieri in un incidente in elicottero

Ma amava anche l'Italia, dove aveva vissuto da bambino, dai 6 ai 13 anni e dove ha fatto i suoi primi tiri a canestro, seguendo il padre, anche lui cestista, fra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.