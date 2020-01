Ibrahimovic, l'odore del santo

Bisognerebbe inventare un magnetometro dello sguardo per capire la forza di una persona. In questo caso la potenza di Ibrahimovic, il dio che salvò la squadra dalle acque agitate del mare. Ibra scatena tempeste magnetiche intorno ai suoi occhi, che guardano fissi dentro l’orizzonte, concentrati sul reale, sul da fare, scavando dentro le coscienze, scardinandole, sollevando certezze, scaraventando i dubbi proprio in fondo al mare. Scortica la pelle morta, quella che non serve più, e ti lascia come un serpente...

