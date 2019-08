Tutti i gironi della Champions League

Per milioni di appassionati di calcio sei martedì e mercoledì sera dei prossimi quattro mesi sono stati decisi oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo. Dalle urne di vetro dell'Uefa sono stati estratti i gironi della Champions League 2019/2020. Otto gruppi, otto storie che andranno in scena con la speranza di avere un futuro primaverile, per poter continuare a vagare per l'Europa, sperando chissà di imbeccare la strada che porta allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, dove, il 30 maggio 2020, si disputerà la finale.

Le sorti delle quattro squadre italiane qualificatesi ai gironi di Champions si giocheranno tra Spagna, Inghilterra e Germania. La Juventus si giocherà il primo posto nel girone probabilmente con l'Atletico Madrid, sperando di non trovare troppe difficoltà su due campi rognosi come quello Bayer Leverkusen e della Lokomotiv Mosca. Il Napoli incontrerà ancora il Liverpool (campioni in carica), squadra contro la quale uscì nell'ultima giornata dei gironi un anno fa, per poi sperimentare il calcio austriaco e quello belga contro Salisburgo e Genk. Due gruppi, quelli dei bianconeri e degli azzurri, abbordabili. Come quello dell'Atalanta. I nerazzurri per il debutto europeo speravano in un girone composto da grandi squadre: "Per noi è un sogno, un regalo che ci siamo fatti: vogliamo le più forti", aveva detto il presidente Percassi. Sono stati accontentati a metà. Perché hanno pescato sì il Manchester City di Pep Guardiola, uno che ha giocato con i rivali del Brescia, ma anche Shakhtar e Dinamo Zagabria, non esattamente il gotha del calcio.

Probabilmente i bergamaschi avrebbero volentieri fatto a cambio con l'Inter, la formazione italiana a cui è andata peggio in questo sorteggio: Barcellona e Borussia Dortmund e Slavia Praga.

I gruppi della Champions League 2019/2020

GIRONE A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Bruges

Galatasaray





GIRONE B

Bayern Monaco

Tottenham

Olympiacos

Stella Rossa

GIRONE C

Manchester City

Shakhtar

Dinamo Zagabria

Atalanta

GIRONE D

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca

GIRONE E

Liverpool

Napoli

Salisburgo

Genk

GIRONE F

Barcellona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Praga

GIRONE G

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Lione

Lipsia

GIRONE H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille