L'Atalanta è il modello che la Spal vorrebbe seguire

(lunedì ore 20.30, arbitro Mariani di Aprilia)

Da una parte i Colombarini, specializzati in vetroresine. Dall'altra parte i Percassi, che svariano su più fronti. L'ultimo aperto: la calata trionfale di Starbucks a Milano. Due società ancora a impronta strettamente familiare, come a lungo tradizione del calcio italiano. Ma anche un progetto che non si accontentata del proprio piccolo confine, ma guarda oltre. L'Atalanta lo sta dimostrando da anni, tra Zingonia – dove si costruiscono giocatori senza soluzione di continuità -, e Bergamo, dove si sta rifacendo lo stadio. A Ferrara stanno cercando di emularli, in un cammino cominciato dalla piccola Giacomense fino a ritornare in serie A.