Alessandro Di Battista ultimamente parla poco, ma quando lo fa parla chiaro. Anche troppo: più viaggia in Sud America più i suoi post e video su Facebook assumono toni venezuelani. L’ultimo messaggio è stato per l’audizione di Banca d’Italia sull’aggiornamento del Documento di economia e finanza: un insieme di accuse molto pesanti per mancanza di indipendenza e imparzialità della Banca centrale, che per alcuni giorni hanno contraddistinto le dichiarazioni di molti membri della maggioranza e del governo. Nel 2017...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.