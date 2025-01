Il 2025 in 12 spoiler

Nessuna sorpresa, sappiamo già tutto: da chi vincerà Sanremo al Giubileo prorogato

Ed eccoci giunti alla fine del 2024. È stata dura, in certi momenti abbiamo pensato che non ce l’avremmo fatta, e invece eccoci qui. E ora, altro giro altra corsa: 2025, l’anno che – date le premesse – promette di farci rimpiangere il 2024. Andrà davvero così male? Grazie ad alcuni modelli statistico-matematici, ma soprattutto al mio delirante talento visionario, sono in grado di darvi dodici previsioni per l’anno nuovo, una per ogni mese. Spoiler alert: il pezzo che segue vi toglierà ogni sorpresa sul 2025. Leggere responsabilmente e lontano da occhi indiscreti.

Gennaio 2025: insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo sciamano dell’assalto a Capitol Hill viene nominato giudice della Corte suprema. Elon Musk annuncia che entro l’anno porterà su Marte le sue aziende: il Pianeta rosso come nuovo paradiso fiscale.

Febbraio 2025: con una mossa di palazzo, durante la serata finale del Festival di Sanremo Giorgia ed Elodie si alleano in un duo a pochi minuti dalla chiusura del televoto. La somma dei loro voti le porta a vincere nella classifica definitiva; ma a causa di divisioni interne il duo si scioglie prima dell’estate e il presidente della Repubblica è costretto a convocare un nuovo Festival della canzone italiana già a settembre.

Marzo 2025: importante scoperta scientifica da parte del professor Gottlieb dell’Istituto mondiale di Sessuologia. Secondo i suoi studi, le misure del membro maschile non contano ai fini di una piena soddisfazione sessuale della donna. Ma la moglie lascerà il marito comunque.

Aprile 2025: Nuove tensioni all’interno della maggioranza faranno litigare l’opposizione.

Maggio 2025: Sinner vincerà tutto. Non solo i tornei di tennis: anche il primo premio al SuperEnalotto e al Gratta e vinci (pare che già a Natale, in famiglia, abbia fatto quaterna e tombola). Tenta anche il concorso in magistratura, e lo vince.

Giugno 2025: viene rivisto il nuovo Codice della strada voluto dal ministro Salvini, ma in senso ancora più restrittivo e poliziesco. Da adesso in poi, quando ti fermano, oltre all’alcol test e a quello salivare per le droghe leggere, ti faranno anche il test del Dna, il test di gravidanza e i test d’ingresso a Medicina. Entro ottobre in Italia saranno tutti senza patente.

Luglio 2025: il generale Vannacci lancia la sua linea di profumatori per ambienti.

Agosto 2025: sarà l’ennesima estate più calda di sempre. La gente evaporerà per strada. Il Mediterraneo si surriscalderà: chi si tufferà per farsi un bagno verrà poi tirato fuori e servito con salsa verde.

Settembre 2025: dopo mesi di siccità, attacca a piovere. E non smetterà più.

Ottobre 2025: a causa di uno sciopero generale nel settore dei trasporti, alcune persone riusciranno ad arrivare a destinazione.

Novembre 2025: l’intelligenza artificiale annuncerà di essere in grado di programmare un’intelligenza artificiale in grado di fare le cose al posto suo, ma metterà in guardia sui suoi possibili rischi.

Dicembre 2025: a fine anno, Papa Francesco va per chiudere la Porta Santa. Ma la serratura non funziona, o forse hanno ceduto i cardini, fatto sta che non chiude. E vallo a trovare un fabbro a Roma, per giunta durante le feste. Il Santo Padre, preso alla sprovvista e colto dall’imbarazzo della situazione, se la cava indicendo una proroga del Giubileo: un altro Anno santo, visto il successo. Alla notizia i romani si danno fuoco.