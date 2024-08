Rassegna dei complotti più plausibili di quello delle toghe, per rasserenare Meloni

Il ruolo della vittima è quello che riesce meglio alla premier, però da qui al delirio paranoico il passo è breve. Umili suggerimenti per qualche teoria del complotto un po’ più rodata di quella dei magistrati

Ora contro Giorgia Meloni anche il complotto giudiziario. O meglio, questo è quello che dice lei, ovviamente. Si parla tanto di salute mentale, ma non abbastanza di quella di Giorgia Meloni. La premier pare afflitta da manie di persecuzione. Ce l’hanno tutti con lei, tutti che tramano contro di lei, tutti che brigano alle sue spalle: i radical chic, l’Europa, La7, i Berlusconi, i giornalisti, le Olimpiadi, ora anche i magistrati. Ci manca solo che Meloni inizi a lamentarsi che la gente la fissa. (Valle a spiegare che è un personaggio pubblico, per l’esattezza un esponente politico, per giunta un capo di governo, quindi attira su di sé attenzioni di ogni tipo, comprese le più malevole…). E’ vero che il ruolo della vittima è quello che le riesce meglio, nonché la strategia politica (finora vincente) di Fratelli d’Italia; però da qui al delirio paranoico il passo è breve, e rischia di minare anche la finora incrollabile fiducia di Meloni per i suoi parenti (prepariamoci dunque alle immortali parole “Tu quoque, Lollo, cognato mi!”). Umilmente mi permetto di suggerire alla premier Meloni qualche teoria del complotto un po’ più rodata, e di sicura presa sull’immaginario collettivo: sempre di teorie strampalate si tratta, ma almeno hanno un po’ di letteratura, seguaci che già le sostengono, insomma sostenendole a sua volta Meloni non si isola e almeno trova dei forum online o gruppi su Telegram nei quali condividere tutte queste fesserie.



BigPharma

Le lobby dell’industria farmaceutica ci stanno trasformando tutti in elettori di sinistra tramite un microchip che ci viene inoculato sotto pelle dai rom. Questo microchip ci rende tutti fluidi, woke e anti italiani. Le industrie farmaceutiche lo fanno per far innervosire Meloni e venderle i prodotti per la psoriasi.



La sinistra non è mai stata a Palazzo Chigi

Come l’allunaggio, così i partiti di sinistra al governo: tutto falso, tutta una messa in scena, la sinistra non ha mai vinto le elezioni in Italia, gli elettori sono tutti di destra. I video di Prodi a Palazzo Chigi o Renzi al Colle che giura da presidente del Consiglio sono tutti dei falsi girati da Nanni Moretti, con il Parlamento e il Quirinale ricostruiti a Cinecittà. Te ne accorgi dal fatto che se si guardano bene le immagini, le ombre sono tutte sbagliate – quella di Mattarella per esempio è di Napolitano.

Berlusconi è vivo

Come Elvis, come Moana Pozzi (con la quale è probabile s’intrattenga), il Cavaliere non è morto, sta su un’isola deserta, dalla quale tornerà al momento opportuno e si riprenderà il suo posto di leader del centrodestra.

Gli alieni

Gli alieni sono tra noi, siamo circondati. Elodie, Macron, la pugile algerina Imane Khelif: sono tutti rettiliani, altro che testosterone. Ci stanno invadendo per prendersi il nostro pianeta, il nostro Made in Italy. Quando Fratelli d’Italia cala nei sondaggi è perché i suoi elettori vengono rapiti dagli alieni e portati con i dischi volanti sul Pianeta rosso, dove vengono tenuti prigionieri all’interno di centri sociali marziani.

La Cia

Il classico dei classici. E’ tutto un complotto degli americani, assieme a ebrei, banche, sette sataniche, massoneria e servizi segreti vaticani deviati. Chico Forti era una polpetta avvelenata. L’obiettivo è fare dell’Italia uno stato fantoccio, ed è per questo che Matteo Salvini fa quello che fa e dice quello che dice: si candida come fantoccio.