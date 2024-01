La frattura tra reale e razionale non è così tragica

L’idea di una realtà irriducibile alla ragione, la frattura tra reale e razionale sono i principali presupposti di una concezione tragica, secondo la quale la realtà non si lascia ricondurre in toto ai nostri desideri o alla nostra volontà di tenerla sotto controllo. Ciò che conta di più nella nostra vita raramente dipende da noi. Veniamo al mondo in un contesto e da genitori che nessuno può dire di essersi scelto; lo stesso vale per la nostra salute: fa una grande differenza nascere sani o nascere con qualche disabilità fisica o mentale; la perdita di un genitore in tenera età può essere un trauma destinato a segnare per sempre la vita di un individuo; per non dire delle guerre, delle vittime innocenti, specialmente quando si tratta di bambini, delle ingiustizie più insopportabili e via discorrendo. Tutti elementi, questi, che ben lungi dall’indurre a pensare che il reale sia razionale, segnano invece in modo indelebile la sua tragicità e, per alcuni, la sua assoluta assurdità. Ma fortunatamente c’è anche dell’altro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE