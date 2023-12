Sposarsi è queer?

Sposarsi nel 2024 sarebbe teoricamente un buon proposito, ma è di quelli che non vengono sistematicamente soddisfatti, in vent’anni le nozze sono diminuite di numero in modo impressionante, mentre aumentano i divorzi, le convivenze, le vite solitarie. Uno può dire chi se ne importa, tanto cambierà il trend prima o poi, e se non cambia, bè, allora vuol dire che si troveranno altri modi per la determinazione di che cosa sia la famiglia, l’unione, la promessa e sacramenti vari, religiosi e laici. Il segno dell’epoca è la fluidità, il dubbio libertario universale fino alla messa in discussione del genere di appartenenza biologica, il matrimonio tra uguali come sfida e provocazione idilliaca, amorosa, tenera, contro l’unione tradizionale, che appare sempre più una bieca sottomissione al conformismo.

