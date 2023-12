L'umano cane: storia di un legame millenario

I cani vivono accanto agli esseri umani da decine di migliaia di anni. E certamente non ci affiancano in maniera fortuita o superficiale dato che sono stati creati, plasmati per difendere e proteggere noi stessi, i nostri cari e le nostre proprietà, in guerra come in pace; per aiutarci nella caccia e nella pastorizia, per venirci a cercare quando siamo travolti e sommersi da valanghe o frane, inghiottiti dalle acque o scomparsi sotto le macerie di edifici crollati. Inoltre, come se non bastasse, hanno iniziato a rivestire persino dei ruoli in ambito sanitario, venendo coinvolti nei processi di cura tanto da essere considerati veri e propri co-terapeuti. Quale altro animale riuscirebbe a fare tutto questo adattandosi così bene a una tale varietà di compiti e situazioni? E perché proprio il cane è in grado di farlo? Per tentare di rispondere a queste domande è necessario partire dalle origini, da quando cani e persone si sono incontrati. Più precisamente da quando i nostri antenati – quasi certamente i sapiens – si sono incontrati con i loro, vale a dire con i lupi ancestrali.

