Il caso Seymandi-Segre è solo questione di tradimento

Quel che ci tiene attaccati a questa storia non dipende da una "questione di dottrina morale e di assetto societario in conflitto di interessi", come direbbe il cantante dell'estate. Ma quel sentimento di truffa, quel giocare da bari che avvolge tutta questa vicenda

Tradire, tricher, betrügen, to cheat ovvero imbrogliare, ingannare, raggirare, truffare, barare. Alla canzone dell’estate di Cristina Seymandi manca qualcosa che è presente nel linguaggio, nel significato, nelle parole prima che nella vita privata e nei suoi sempre presunti peccatucci. In una lettera avvocatesca, femminista e comprensibilmente segnata da vittimismo, preludio a una contesa legale che farà epoca, la signora che doveva andare in sposa al dottor Massimo Segre e in viaggio con lui a Mykonos mostra ampiamente che in tutta la storia originata dalla festa o conferenza stampa in musica ci siamo persi qualcosa di rilevante. La privacy è sacra e non saremo noi, quelli del “siamo tutti puttane” e della controcrociata sul comune sentimento del pudore, a violarla in un caso amorosamente connotato dal sospetto di tradimento. Figuriamoci.