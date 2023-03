Nel 2022 la popolazione italiana scende a 58,8 milioni: record negativo di nascite

L’anno scorso la popolazione residente in Italia è diminuita di 179 mila unità, arrivando a 58,8 milioni di persone. Nel 2019 eravamo in 59,8 milioni, un milione in più. Per la prima volta le nascite scendono sotto le 400 mila unità

Il rapporto dell’Istat sulla dinamica demografica del 2022 conferma il trend negativo iniziato nel 2008, anno in cui venne registrato il valore massimo relativo di nascite degli ultimi 20 anni. L’Italia continua a perdere popolazione per effetto del bilancio naturale: i nuovi nati sono sempre meno e sempre più inferiori ai nuovi morti, con una dinamica che è mitigata solo in parte dal saldo migratorio con l’estero (gli immigrati sono più degli emigranti). L’anno scorso la popolazione residente in Italia è diminuita di 179 mila unità, arrivando a 58,8 milioni di persone (-0,3 per cento rispetto al 2021): dal 2019, quando la popolazione era pari a 59,8 milioni, l’Italia ha perso un milione di abitanti.