Tornano i monologhi di Seinfeld e Twitch li banna per “transfobia”

Jerry Seinfeld, uno dei più famosi comici americani, autore e protagonista della serie televisiva “Seinfeld” che ebbe enorme successo degli anni Novanta, è stato il primo a ribellarsi al clima censorio raccontando un aneddoto: “Mia figlia ha 14 anni. Mia moglie le dice: ‘Sai, tra un paio d’anni penso che forse vorrai andare in giro di più in città nel fine settimana così puoi vedere i ragazzi’. Sapete, mia figlia dice: ‘Questo è sessista’. Tutto quello che vogliono è usare queste parole. ‘Questo è razzista, questo è sessista, questo è un pregiudizio’. Non sanno nemmeno di cosa parlano”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE