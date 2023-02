In questo mondo di body positivity va tutto bene tranne la chirurgia estetica

Chissà perché se ti tagli un organo sessuale secondario nessuno può permettersi di dire niente ma se ti fai un botox di troppo (a decidere se è troppo oppure no è il ministero della invadenza, del paternalismo e del non farsi mai i cazzi propri) si apre la cloaca e tutti a fare a gara al commento più ripugnante e non richiesto. Lo so, la maggior parte dei commenti lo è, ma a volte più del solito. Chissà perché in un mondo identitario, di sei-bella-come-sei, di #bodypositivity e cose simili dette in italiano, di incoraggiamento dolente e solipsistico dell’essere sé stessi e mai un po’ meglio, va tutto bene (non è vero, è per lo più marketing e distintivo, ma concedetemi la premessa) a parte la chirurgia estetica. Perché la chirurgia estetica è uniformarsi, piegarsi a codici altrui, intrinseca schiavitù. E quindi oltre al peso di questi pregiudizi che avete diligentemente elencato, ci aggiungete la vostra condanna e il vostro sberleffo da seconda media.

