Cinghiale in tangenziale. Consentire di cacciarlo in città sazia l'intelligenza del Partito della Realtà

L'emendamento presentato da Fratelli d'Italia è appetitoso. E sa di rivincita della provincia concreta sulla metropoli ideologica, che un animale rovistante tra i cassonetti non lo mangerebbe mai. Peccato, per apprezzarlo basta un minuto di cottura

Che emendamento entusiasmante, che bello constatare che il Partito della realtà esiste e ha perfino la maggioranza. Parlo dell’emendamento realista (dunque di Fratelli d’Italia) che consente la caccia ai cinghiali urbani, approvato in commissione Bilancio fra le proteste dei politici antiumani (dunque innanzitutto dei Verdi, e a ruota di democratici e pentastellati). La caccia in città, qual è il problema? La caccia in città, e dove se no? Sarebbe bastato leggere Hölderlin: “Lì dove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva”. Ma gli antiumani non sono abbastanza poetici… Lì dove cresce il pericolo, fra palazzi e tangenziali, proprio là devono crescere le doppiette. Lassù sulle montagne i cinghiali possono pure proliferare, l’importante è che non invadano i centri abitati.