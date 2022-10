I tifosi del demerito

Dove finisce la sinistra c’è la destra, diceva Bersani, forse non il migliore stratega della sinistra ma indubbiamente uno degli ultimi della sua parte ad avere un senso dell’orientamento ancorato alla realtà e i piedi per terra. Il senso della realtà, e delle parole, dovrebbe bastare per accorgersi di un’altra ovvietà: dove finisce il merito, c’è il demerito. O, declinazione meno morale e più socioeconomica: l’opposto del merito è il privilegio. Il perduto senso del reale, sostituito da una ideologia nominalistica, ha invece prodotto il ribaltamento dei fatti: si pretende di considerare il merito un privilegio, col risultato di favorire il suo contrario.

