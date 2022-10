I fratelli son stanchi

Attorcigliata nel dolore del ricordo, pietrificata nella penombra del confessionale, Pamela Prati rievoca al “Grande Fratello Vip” l’oscura vicenda Mark Caltagirone. Quattro anni dopo lo choc collettivo (“Mark Caltagirone non esiste, non è mai esistito”) è il momento delle accuse, dei chiarimenti, della catarsi. E’ la svolta “giorno in pretura” della saga più fantasy-trash della tv. Altro che Tolkien e “Game of Thrones”! “Siamo qui per mettere un punto alla storia”, dice Alfonso Signorini sfregandosi le mani trepidante, “il tuo Pamela è un atto d’amore dovuto verso il pubblico” (ultimo happening televisivo prima di una raffica di disgrazie, il fantasma di Mark Caltagirone ci riporta in effetti al mondo spensierato di prima, niente virus, lockdown, guerra, minaccia nucleare, bollette, eravamo felici e non lo sapevamo). Come una Medea del Grande Fratello, avvolta in un abito sacerdotale, con gioiellone di bronzo al collo, Pamela Prati squaderna i dettagli più macabri della tragedia. Le lacrime arriveranno quasi subito. E’ un racconto straziante. Una seduta di analisi. Anche a distanza di anni, mantiene intatta la sua forza: “Mark l’ho conosciuto in un ristorante, però non l’ho mai visto, dicevano che gli piacevo, mi seguiva su Instagram, costruiva oleodotti in Siria, aveva adottato un bambino con un tumore alla gola, si chiamava Sebastian … mi dicevano che saremmo stati perfetti insieme, però non potevamo incontrarci perché Mark era un collaboratore di giustizia”.

