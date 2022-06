Il labirinto dei miracoli

Come se non bastasse il terrore delle bombe da lassù, si aggiunsero certe paure di quaggiù: nell’ottobre del 1943 “misteriosi colpi provenienti dalle viscere della terra” inquietarono molti abitanti di Napoli e allarmarono le truppe alleate, che da poco occupavano la città. La voce popolare, riecheggiata dalla polizia italiana, non vagheggiò l’opera dei fantasmi, sebbene centinaia di migliaia o forse milioni di resti umani affollassero il sottosuolo tufaceo e vacuo del rione Sanità. Si propugnò un’ipotesi persino più inverosimile: che un gruppo scelto di SS dopo la cacciata dei tedeschi restasse annidato nelle catacombe di san Gennaro, “da dove in qualsiasi momento avrebbe potuto compiere una sortita a sorpresa”. Non giunse a risultati la caccia sotterranea, benché condotta con accanimento e sfidando il vago timore di profanare il sonno dei morti antichi. Gli angloamericani si arresero all’impenetrabilità dei labirinti di incerta mappatura e spensero per sempre le torce elettriche sul mistero, mentre congetturavano circa la sorte di eventuali tedeschi smarritisi nel buio totale. Il fatto è raccontato dall’ufficiale britannico Norman Lewis, che ne fu testimone diretto, nel diario memoriale Napoli ’44.

