Da Valieva all'alternanza scuola lavoro. Diventare adulti in un mondo per vecchi

Ci sono ragazzi che protestano nelle piazze, altri che gareggiano alle Olimpiadi e che scatenano altre proteste a favore di un'età minima per partecipare ai grandi eventi sportivi. Ma c'è davvero un'età per diventare grandi?

Il maschio bianco tossico di questa vicenda è una donna, bionda, russa e si chiama Eteri Tutberidze. Allena giovani pattinatrici che diventano campionesse mondiali, quando perdono si disperano e dicono “odio questo sport” perché all’argento preferiscono l’oro, ma corrono a omaggiare la loro spietata e adorata insegnante che ha passato ore, mesi, anni sul ghiaccio con loro a inseguire un ideale di perfezione scivolando tra infanzia ed età adulta, trascinandole a terra, ti è piaciuto? No? Allora alzati e rifallo meglio, senza mangiare, senza bere, un po’ zarina un po’ carceriera, e forse addirittura preparando merende a base di trimetazidina, una sostanza dopante che aumenta la resistenza e il flusso sanguigno. Ma queste sono voci.

Più le tratta male più loro la amano, compresa la quindicenne Kamila Valieva.

Di Kamila Valieva si è parlato molto perché è passata dall’essere l’ennesima promessa del pattinaggio di figura all’essere la prossima meteora russa. Positiva al doping era condannata a essere perdente anche se avesse vinto. Quand’è caduta rovinosamente in mondovisione la sua allenatrice, Tutberidze, non l’ha aiutata metaforicamente a rialzarsi, considerando le attenuanti tipo uno scandalo infamante e il tracollo emotivo, ma le ha detto una frase che non siamo più abituati a sentire: “Perché hai smesso di lottare?”. Il mondo l’ha subito condannata. Tutti si aspettavano una carezza, un abbraccio, un “vabbè dai, prendiamoci una cioccolata” come lieto fine da mille cuori su Instagram e farla tornare una bambina. A cominciare dal presidente olimpico Thomas Bach che ha detto: “Piuttosto che darle conforto, piuttosto che cercare di aiutarla, si avvertiva questa atmosfera agghiacciante, questa distanza”. Guardando la tv anche la madre di Sarah Scazzi era colpevole.

Non vorrei scambiaste questo articolo per una difesa degli abusi o, peggio, per un articolo sportivo. La vera domanda da porci oggi, ancor prima di chiederci quand’è che si diventa adulti, è se i ragazzi vogliono esserlo, degli adulti.

La risposta sembra essere una pernacchia sotto forma di piazze piene degli studenti italiani (volevano tanto tornare a scuola per evitare di andarci, com’è normale). Oggi i giovani non contano più niente perché sono troppo pochi e quindi riciclano le battaglie dei loro padri o dei loro nonni, e siccome di scopare non importa più a nessuno “non fate la guerra fate l’amore” diventa “non fate la guerra fate la scuola”. Ieri in tuta blu operaista o in lotta contro McDonald’s, oggi invece bruciano il logo di Confindustria (ma non hanno neanche un conto in banca…). Si battono, lo sapete, contro l’alternanza scuola lavoro. Da una parte una fabbrica di atlete adolescenti prepensionate trattate come atlete a fine carriera, dall’altra adolescenti che non hanno alcuna intenzione di crescere. E come dar loro torto.

Foto LaPresse

Nell’epoca di Caterina la Grande a quindici anni si diventava imperatrice, oggi ci si chiede se a quest’età si possa pattinare o se a diciassette anni si possa fare uno stage. Dopotutto i cinquantenni giocano con la Play dei figli e Mattarella è un giovanotto al secondo mandato: c’è tempo per invecchiare. I due fronti non possono essere più distanti di così anche per altri motivi. Da un lato della barricata alternanza scuola lavoro c’è chi come lo storico Alessandro Barbero sostiene le ragioni degli studenti di rimanere studenti, ricordando che è stata una conquista degli anni Sessanta ottenere un periodo formativo uguale per tutti dove si studia. Dall’altro lato chi invece pensa che l’età adulta possa giungere prima. L’illusione è forse credere che a nord e a sud, in un liceo e in un istituto tecnico, il figlio del dirigente e il figlio dell’operaio siano uguali. Non lo sono. Spesso l’alternanza scuola lavoro è anzi un modo per i più vulnerabili di poter accedere al mondo del lavoro, cosa di cui forse non hanno bisogno i ragazzi del liceo che protestano in gonna. Qualche volta accade che qualcuno si faccia male o muoia, e tentiamo di dare un senso a un incidente e di manipolare una morte dicendo che è l’intero sistema da riconsiderare. Anziché migliorarlo lo si vuole cancellare, anche questa è una nuova abitudine.

A ripensarci, se Thomas Bach guardando quella scena in tv si fosse solo accorto del classico rapporto che hanno migliaia di genitori esigenti e di insegnanti inflessibili coi ragazzini? Quell’estremo rigore che sconfina nell’insensibilità di chi esige il meglio da chi può dare il massimo. Sì, d’accordo, Tutberidze fa sembrare la madre di Tonya Harding e il padre di Agassi due teletubbies. Ma la freddezza è da intendere come l’ostile “volto disumano dell’addestramento russo”, come hanno scritto i giornali, o è da intendere anche come l’incompatibilità di un atteggiamento gentile, sensibile e accomodante in una disciplina retta da bambole russe snodabili che eseguono salti sempre più tecnicamente complessi? Stiamo pur sempre parlando di uno sport in cui mentre provi dolore e commetti un errore sul triplo Axel devi continuare a sorridere.

Dopo Valieva il prossimo congresso della Federazione mondiale degli sport del ghiaccio promette di discutere dell'innalzamento dell'età per partecipare a un grande evento. Ma il talento ha un’età minima? Se sei potenzialmente il migliore del mondo devi aspettare per dimostrarlo per fare il tuo salto? Forse possiamo non scegliere tra due mali, cioè se è meglio compatire un campione con una vita d’inferno o consolare amorevolmente un perdente; se è meglio far finta che a scuola i ragazzi studino e siano tutti uguali, o se mandarli a raccogliere pomodori. Si rischia di crescere una generazione di debosciati per non crescere una generazione di depressi. Il pericolo è quindi che insieme alle droghe, alle frustate e ai pericoli si elimini anche la cultura del lavoro, della fatica, della competizione e dell’auto miglioramento, considerate per soli adulti, e che ai giovani non avrà più senso dire: “Perché hai smesso di lottare?”