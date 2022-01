Nobiltà allegra ma non troppo

Giacca da soldato col nome Gaetani sopra, tuta, scarpe da ginnastica, capello lungo, tatuaggi di quando non se li facevano gli influencer ma i galeotti e i Re, un romanzo Harmony in inglese che usa come quaderno per prendere appunti, Gelasio Gaetani dell’Aquila d’Aragona, e pure Lovatelli, vive in albergo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE