Nuovo dizionario Covid

Non si può più dire niente”, dicono. E mentre lo dicono si contraddicono: se non si potesse davvero più dire niente, non si potrebbe nemmeno dire che non si può più dire niente. Semmai, si può dire tutto, e il suo contrario; con il risultato che il mondo contemporaneo si divide fra chi le cose le dice e chi dice che non si possono dire quelle cose (e a questa seconda categoria appartiene anche il sottogruppo formato da coloro che dicono che non si può dire che certe cose non si possono più dire). La cancel culture, più che mettere a tacere qualcuno, ha dato da parlare ad ancora più persone -la maggior parte delle quali non ha niente da dire, ça va sans dire; e l’esito è cacofonico.

Alla fine, l’unica vera cancel culture è proprio la pandemia: è il Covid nel giro di due anni ad aver cancellato termini un tempo consueti ma oggi ritenuti ambigui se non inappropriati, o cambiato di significato a parole che fino a poco tempo fa esprimevano tutt’altro; e trasformato gesti un tempo comuni in atti scandalosi, comportamenti proibiti, oscenità da mettere all’indice.

Ecco a voi un piccolo dizionario di parole vietate causa Covid, con un’appendice sulle azioni da non fare mai più.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE