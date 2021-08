Miocugino contro i no vax. L'ennesimo complotto scatena l'ironia di Twitter

x 1 di 9

Ormai alcuni complotti no vax hanno fatto il giro completo e sembrano fatti apposta per diventare meme ed essere presi in giro. Il "post zero", dal quale è partita poi una lunga battaglia a suon di hashtag e sberleffi, è questo: "Un amico di mio cugino che lavora in un centro vaccinale mi ha confermato che nei fusti che contengono il vaccino ha iniziato a formarsi una sostanza con un colore simile alla ruggine". Già immaginare che il vaccino sia stoccato in fusti, tipo benzina, è abbastanza divertente.

Pubblicità

Ancora più buffa, tanto da scatenare l'ironia di Twitter, è la fonte citata: un credibilissimo "amico di mio cugino", che ha ricordato a molti la canzone di Elio e le storie tese. Il protagonista di "Mio cuggino" raccontava di avere un parente che "ha fatto questo e quello", ma in realtà metteva insieme una serie di note leggende metropolitane, con cui tentava di far colpo sugli altri.

Un brano del 1996 ormai entrato nella storia musicale italiana e che ha cristallizzato nell'immaginario comune il "cuggino" come tipico contaballe. Un rimando troppo ghiotto perché sui social network non diventasse un hashtag.