Vasco Rossi ai detenuti: "Tenete duro. Sono stato in carcere anche io, so come vi sentite "

"Questa pandemia è stata pesante per tutti, per noi fuori e immagino per voi ancora di più". Vasco Rossi è intervenuto in occasione della "Maratona oratoria" organizzata dalla Camera penale di Bologna per i detenuti della Dozza, mandando un messaggio di incoraggiamento ai detenuti: "Tenete duro, capisco la condizione di stare in carcere. Condizione che tra l'altro ho conosciuto. Capisco la rabbia e la tristezza che provate. Fate come me, cercate di dare un senso a quell'esperienza anche se quell'esperienza un senso non ce l'ha", ha detto, citando una delle sue canzoni più famose.

