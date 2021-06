InstaNanni Moretti

Ieri per cinque minuti ci siamo accorti del profilo Instagram di Nanni Moretti. È successo nel social per giornalisti, Twitter, vero direttore occulto della metà degli articoli che appaiono sui giornali (l’altra metà la decidono gli statali in pausa caffè che commentano qualsiasi cosa: forse non esiste un’élite inefficiente, esiste solo un efficiente algoritmo). Moretti era in tendenza perché ha pubblicato un video in cui canta “Soldi” di Mahmood in bagno insieme a Alba Rohrwacher a Margherita Buy (l’effetto Internet Explorer del pop è dietro l’angolo). E l’unica domanda da farsi se si conosce minimamente Nanni Moretti è: cosa ci fa Nanni moretti su Instagram?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni