L'invidia per la febbre

I vaccinati non solo hanno ricevuto almeno una prima dose di nuova vita, ma possono, beati loro, tossire, soffrire, avere i brividi ed essere pallidi per gli effetti collaterali. Che libertà

C’è qualcosa che invidio ai vaccinati, di primo e secondo grado, quasi ancora più della vaccinazione stessa. Più del racconto eroico del giorno in cui si sono messi in fila per ricevere una dose di nuova vita. E’ la febbre. O almeno, la possibilità della febbre. La libertà di stare male, un po’ male, anche molto male per quarantotto ore, e di parlarne al telefono, per strada, al bar, al lavoro, agli sconosciuti avidi di sapere.