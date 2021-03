Le fake news su Facebook sopravvivono di più se sono in spagnolo

Su Facebook, la disinformazione in spagnolo passa con forza più che doppia rispetto a quella in inglese. Per per questo, gli ispanici negli Stati Uniti hanno votato per Trump in proporzione maggiore di quanto preventivato; per questo, ancora gli ispanici negli Stati Uniti pur essendo uno dei gruppi etnici più colpiti dal Covid sono anche uno dei gruppi etnici meno propensi a vaccinarsi. Sulla cosa concordano le risultanze di ricerche da varie fonti: la ong Avaaz, il gruppo per i diritti civili Free Press, l’istituto demoscopico specializzato in “latini” Equis Labs. Ma lo scorso settembre ci fu anche un’indagine dell’Fbi su un vero e proprio surge di “informazione falsa o fuorviante” diretta ai latini in Florida, su denuncia i due membri della Camera dei Rappresentanti: Debbie Mucarsel-Powell della Florida e Joaquín Castro del Texas. E il mese dopo uno studio Avaaz indicò che almeno metà degli elettori ispanofoni della Florida erano stai raggiunti da questo tipo di messaggi nei giorni precedenti al voto.

