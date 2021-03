Per un pugno di sneakers

La vicepresidente della divisione nordamericana di Nike si dimette perché il figlio adolescente trafficava online le scarpe più introvabili dell'azienda. Raro caso di colpa filiale ricaduta su genitrice manager. Che cosa non si fa per le sneaker, ai primi posti tra i reati giovanili

Ci sono molti modi per verificare il successo di un capo o di un accessorio di moda; due, però, sono infallibili e sono entrambi illegali: la falsificazione (in lessico legale “copia servile”, che Coco Chanel apprezzava particolarmente ritenendola un omaggio al proprio genio sartoriale) e il furto. Il figlio della vicepresidente e direttore generale di Nike per il nord America, Ann Hebert, ne ha inventato un terzo: la rivendita (in inglese reselling) sui siti online delle sneaker più introvabili dell’azienda dove mammà dà ordini, e fra i tanti, anche la proibizione assoluta a tutti i dipendenti di avvalersi della propria posizione per accaparrarsi le scarpe più costose, a tiratura limitata, rivendendole a prezzi anche quadruplicati sulle piattaforme dedicate, o anche semplicemente di trafficare in sneaker e capi sportivi, core business dell’azienda. Mammà è stata costretta a dimettersi, raro caso di colpa filiale ricaduta su genitrice manager.