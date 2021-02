Come fare TikTok alla porta di Draghi

Ed eccoci a Mario Draghi (miglior premier italiano da quando abbiamo la Repubblica). Sappiamo che il presidente non ha profili social, per cui inventiamo. Come sempre (dispiace dirlo). La prima foto su Instagram è quella della “povera deficiente” che durante un discorso di Draghi salta sul tavolo e tira coriandoli. Siamo risaliti al profilo Facebook della povera cretina. E’ un’esaltata terrapiattista, figlia nata in provetta da due grandi obesi. Ho postato un commento sotto la sua foto: “Vai a lavorare alle Ferrovie africane (con massimo rispetto per questo glorioso ente). Se salti sulla scrivania del direttore generale ti portano sulle rive dello Zambesi a contare quanti gnu guadano e sconfinano dal parco Serengeti allo Zambia. Auguri!”.

