Quando la piazza sventola bandiere sbagliate: non solo la Georgia a Capitol Hill

Dal tricolore ungherese di Salvini alle disposizioni – mai osservate – della Carta fondamentale belga: così la gaffe fa la storia (e non serve assalire la democrazia per cascarci)

Chissà come se la riderebbe Stalin. C’era la sua Georgia – non quella americana, Atlanta, flip state – all’assalto di Capitol Hill. Ma quale spauracchio da guerra fredda scaduta: “Questi hanno fatto clic sul primo risultato su Amazon”, il vessillo di Tbilisi non è scampato al tribunale dei social. È il grottesco con cui si fanno largo i trumpisti. Fra suprematismo e QAnon, il quattro in geografia fa quasi tenerezza. Non stupisce. Guai però a pensare che lo scivolone sulla bandiera sia prerogativa redneck. I precedenti sono in tutto il mondo: inattesi, illustri. Perfino costituzionali.

