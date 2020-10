Lo stilista concettuale senza noia. Ecco com'era Kenzo nel ricordo di Antonio Marras

Lo stilista sardo ricorda il designer giapponese di cui è stato direttore creativo per otto anni: "Sapeva coniugare Occidente e Oriente come nessuno. Ed era divertentissimo"

“Kenzo era il più occidentale degli stilisti giapponesi che vivevano e lavoravano in Europa. E’ anche quello che sapeva coniugare il massimo del rigore intellettuale con una leggerezza e una giocosità del tutto sconosciuta ad altri, pensa a Issey Miyake o, soprattutto, a Rei Kawakubo di Comme des Garçons. E’ stato anche il primo a lanciare una moda democratica ancora alla fine degli Anni Settanta: ricordi Jungle Jap? A Milano la boutique era in via sant’Andrea, non ancora “quadrilatero della moda”?”.

