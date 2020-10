Ferragnez baby boom

Stavamo pranzando, insaziabili, con un panino minuto e forse vegano, oggi pomeriggio, di corsa, quando a un certo punto una qualche nostra amica ci ha scritto: Chiara è incinta! Abbiamo capito subito che si trattava di Chiara Ferragni, delle altre non ci importa, abbiamo perso l’abitudine, da alcuni anni ormai, di avvisarci reciprocamente su gravidanze, matrimoni, divorzi, adulteri: non lo fanno più neppure le mamme, che ormai ci chiamano soltanto per dirci chi è morto, chiederci come devono votare, come si blocca un follower senza che gli venga notificato, e certo anche se stiamo bene o male, ma alla fine.

