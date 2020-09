Ridere con la pandemia

La prima cosa che ho notato, di questo torrido e inquieto settembre 2020, è che in città sono tornati tutti. Non era così a maggio, quando siamo usciti dal lockdown: in giro c’era pochissima gente, sarò per lo smart working, sarà che qualcuno ancora non si fidava a mettere occhi naso e bocca fuori casa, sarà che qualcun altro era morto. Poi, per tutta l’estate, complici le seconde case (e la morte, sempre in azione), in giro per Roma o per Milano c’era sempre meno gente. Fino a oggi. Adesso ci sono persone ovunque, che entrano e che escono, che salgono o che scendono; ci sono studenti con lo zaino sulle spalle e genitori di studenti che si lamentano per il peso degli zaini, gli uomini in giacca e cravatta e le donne col tacco, ci sono persino i mendicanti – che per fargli la carità con il distanziamento o si fanno un iban o tocca lanciargli le monete addosso. Sembra siano tornati anche i morti – o almeno l’odore è quello: abbiamo passato mesi a lavarci le mani, ma solo quelle. Ora per strada se vuoi evitare le persone e mantenere le distanze devi essere un acrobata, oltre a fare la gincana fra tavolini di bar e ristoranti – sono ovunque! – e monopattini elettrici abbandonati in giro. Il traffico è tornato ai livelli pre-pandemia (negli ultimi quattro mesi un pedone poteva attraversare col rosso senza conseguenze; ora ti investono come nel 2019) e le macchine sono parcheggiate regolarmente in doppia fila – secondo l’Oms per il ritorno alla normalità, cioè alla terza fila, bisognerà aspettare il 2023.

